Лолита пожаловалась на «нереальные» проблемы у артистов

Певица Лолита Милявская пожаловалась на большие «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.

Милявская рассказала, что в стране есть около двухсот «топовых» артистов, вынужденных содержать свои и творческие коллективы. «В нашей индустрии порядка 600 тыс. человек. Грубо говоря, артистов топовых (или не топовых, не имеет отношения) – человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты», – передает радиостанция «Говорит Москва» слова певицы.

Она подчеркнула, что «топовые» артисты не могут содержать всех остальных. По ее словам, даже своим коллективам выплачивать зарплату в течение восьми месяцев простоя «нереально». Также певица пожаловалась на убытки из-за ограничений на заполняемость зала. По ее словам, чем он больше, тем дороже стоит аренда. «От 15% до 30% зала занимает именно аренда, погашение, 10% – это звук и свет, 10% – это распространители билетов», – добавила она.

Милявская выразила недовольство стоимостью услуг транспортных компаний, в частности, авиаперевозчиков. «Хуже всех ведет себя «Аэрофлот», где эконом-класс стал стоить как бизнес, поэтому прокатчикам вообще невыгодно нас проводить», – заметила она. По ее словам, другой проблемой является невозможность выплачивать зарплаты коллективу из-за того, что в залах можно занимать не более четверти мест.

Певица добавила, что музыкантам приходится выплачивать кредиты на оборудование. По ее словам, техника изнашивается, и ее нужно заменять, иначе придется работать «на дровах». Также она вступилась за артистов, которые ранее указывали на бедственное положение работников развлекательной сферы. «Вот об этих людях и говорили мои коллеги, я их полностью поддерживаю», – заключила Милявская.

Напомним, ранее певец и продюсер Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.

Заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.