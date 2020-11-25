Вован и Лексус разыграли премьера Канады

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица правозащитницы Греты Тунберг разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пригласив политика в закрытый «клуб президентов», поддерживающих активистку, а также попросив его позаботиться о герцоге Сассекском принце Гарри.

Расшифровка записи разговора опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube.

От лица Тунберг пранкеры заявили, что она создает клуб президентов и глав государств, поддерживающих ее. Затем они спросили Трюдо, можно ли добавить его в «наш закрытый клуб», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что одного разговора недостаточно. Мы, наверное, можем согласиться с принципами. Но перед тем, как я и моя страна туда вступят, я бы очень хотел, если это возможно, ты отправишь мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю», – ответил политик.

Также пранкеры от имени Тунберг сказали премьеру, что принц Гарри является ее другом, и попросили политика позаботиться о нем, так как «он хороший парень».

«Он хороший парень, и я с нетерпением жду, каким будет его окончательное решение. Он еще не в Канаде, он был в Канаде, но поскольку он принимает решения наперед, я могу заверить вас, что канадцы также очень любят его. Я – в первую очередь. У меня было несколько замечательных бесед с ним, и я с нетерпением жду возможности провести с ним больше времени, если он этого пожелает. Сейчас он находится в сложной ситуации со своей семьей и британскими СМИ, в частности. Желаю ему всего лучшего в построении его будущего», – сказал Трюдо.

Также пранкеры попросили познакомить Тунберг с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом, на что политик ответил, что «будет счастлив».

«Я спрошу своих помощников попытаться связать вас. Это будет наверное самый простой способ сделать это», – добавил Трюдо, отметив, что надеется скоро еще раз пообщаться с Тунберг.

Кроме этого пранкеры от имени Тунберг попросили Трюдо повлиять на НАТО и Дональда Трампа, а также «не играть в войну».

«Я тоже мечтаю о мире, где солдаты не нужны, но мы пока еще не живем в этом мире. К сожалению. К сожалению, для этого нужны люди противостоящие тем, кто причиняет вред невиновным. Но я очень очень ценю твои чувственные слова и думаю всегда, как мы можем использовать разные методы, чтобы прийти к миру», – сказал политик.

Ранее Вован и Лексус от имени Греты Тунберг разыграли американского режиссера Дэвида Линча, обсудив с ним возможность съемки продолжения детективного сериала «Твин Пикс». До этого пранкеры разыграли участников онлайн-заседания комитета по внешней политике парламента Дании от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

При этом YouTube, не объясняя причины, отказал пранкерам в получении награды «Серебряная кнопка», которая дается при наборе более 100 тыс. подписчиков.