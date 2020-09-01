YouTube отказал Вовану и Лексусу в получении заслуженной награды

Американский видеохостинг YouTube, не объясняя причины, отказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) в получении награды «Серебряная кнопка», которая дается при наборе более 100 тыс. подписчиков.

По словам Кузнецова, если на канале YouTube блогер набирает 100 тыс. подписчиков, головной офис сервиса в США присылает награду «Серебряную кнопку». Он также отметил, что такую награду получают все блогеры, набравшие такое количество подписчиков, передает РИА «Новости».

«Мы уже давно набрали, послали запрос на получение. Больше месяца американский офис рассматривал наше обращение. И лишь только сейчас прислали отказ. Сегодня американский офис ответил, что «не может предоставить более конкретную информацию», ничего не можем сказать, но «кнопку» не дадим», – рассказал Кузнецов.

Пранкер отметил, что их канал соответствует всем правилам: он активен, нет проблем с авторскими правами, нет материалов, не соответствующих правилам сообщества.

«Так что, вполне возможно, мотивы YouTube именно политические. Видимо, они открыли наш канал, посмотрели, что там много пранков с американскими политиками, их это обидело, и они решили лишить нас законной награды», – сказал Кузнецов.

Неделю назад Вован и Лексус разыграли трех кандидатов в президенты США.

Ранее пранкеры разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека ООН забрать Львов и другие польские города. В МИД Польши назвали звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией».

Сам Дуда после беседы с пранкерами пошутил, что разоблачить россиян ему помогло особое произношение слова «зубровка».

Кузнецов сообщал, что разговор с президентом прошел «этично и политкорректно».

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