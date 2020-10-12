Вован и Лексус раскрыли детали розыгрыша датских депутатов от имени Тихановской

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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:01  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике Валерий Шарифулин/ТАСС
Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Вован и Лексус раскрыли детали розыгрыша датских депутатов от имени Тихановской

       12 октября 2020, 16:19
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что это они стояли за розыгрышем, когда на протяжении 40 минут некто общался от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании.

    Российские пранкеры разыграли датских депутатов, выдав себя за Тихановскую и Франка Вечорку, назвавшего себя в разговоре советником экс-кандидата в президенты Белоруссии и «будущим премьером правительства Тихановской», передает РИА «Новости».

    В начале разговора речь шла о ситуации в Белоруссии, европейских санкциях против белорусских чиновников и России, поддержавшей президента страны Александра Лукашенко. «Тихановская» заявила датским депутатам, что ее «опечалил отказ ЕС включить Лукашенко в санкционные списки» и что она обеспокоена реакцией России и поддержкой Москвы Лукашенко.

    Датские депутаты заверили «белорусского политика», что они сами очень бы хотели ввести санкции против проекта «Северный поток – 2», но юридически у них нет для этого оснований и возможность остановить реализацию проекта есть только у Германии.

    «Я хотела бы провести переговоры с президентом (России Владимиром – прим. ВЗГЛЯД) Путиным, чтобы он поддержал меня по данному вопросу. Но я боюсь, что тема «Северного потока – 2» может осложнить наши отношения. Если я буду против «Северного потока - 2», он будет против меня, а это плохо для страны», – сказала датским депутатам «Тихановская».

    Парламентарии вошли в «трудное положение политика», посоветовав ей прибегнуть к положительной мотивации: «если господин Путин поддержит более демократические силы в Белоруссии, у Германии не будет поводов останавливать реализацию «Северного потока – 2», а Вы могли бы этому поспособствовать».

    При этом, отвечая на вопрос «Тихановской» о позиции Дании в отношении санкций против российских властей из-за ситуации в Белоруссии, председатель Комитета парламента Дании по внешней политике Мартин Лидегаард заявил, что «позиция Дании состоит в том, что нужно реагировать посредством санкций».

    «И сейчас по этому вопросу идут оживленные дискуссии в ЕС, но при этом датское правительство не готово вводить их в одиночку. Это будет сделано вместе с другими странами ЕС», – отметил он.

    Ближе к концу разговора «белорусский политик» подняла тему о «борделях с черепахами в Дании». Депутаты удивились и отвергли все обвинения. Они назвали утверждения о том, в Дании якобы существует сеть борделей для зоофилов, куда приходят в том числе депутаты, «ужасными».

    «Действительно, это было бы отвратительно и ужасно, будь это правдой. Мы бы никогда не допустили такого в нашей стране. И если бы политик или депутат в таком участвовал, это стало бы концом его или ее политической карьеры», – заявил Лидегаард.

    Именно эта поднятая пранкерами тема навела парламентариев на мысль, что «здесь что-то не так».

    «Эээ, а мы точно уверены, что мы говорили именно с ней? Мне кажется, это очень странно, что она с нами об этом заговорила», – сказал своему коллеге глава комитета, когда депутаты парламента думали, что «Тихановская» уже отключилась от онлайн-встречи.

    «Да это какой-то бред. Я сразу заподозрил, что здесь что-то не так. Но когда она об этом заговорила, я сразу подумал: «Чего?!» – воскликнул в ответ его зам.

    На прошлой неделе пресс-служба парламента Дании сообщила, что в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании принял участие человек, выдававший себя за Тихановскую.

    В сентябре сообщалось, что американский видеохостинг YouTube, не объясняя причины, отказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) в получении награды «Серебряная кнопка», которая дается при наборе более 100 тыс. подписчиков.


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