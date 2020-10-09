Лже-Тихановская приняла участие в заседании парламента Дании

В онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании принял участие человек, выдававший себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, сообщили в законодательном органе королевства.

В начале заседания, которое было посвящено вопросам политической ситуации в Белоруссии, претворявшийся Тихановской человек сказал, что не может включить веб-камеру, так как она не работает. Спустя 40 минут участники встречи поняли, что что-то не так, и завершили собрание, передает РИА «Новости».

В отчете парламента утверждается, что во время заседания не было сказано ничего, что нанесло бы ущерб внешнеполитическому курсу Дании.

В комитете отметили, что теперь включенная камера станет обязательным требованием онлайн-переговоров с внешними участниками.

Напомним, в среду Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске. Позже в МВД России разъяснили присутствие Тихановской в базе розыска.

При этом сама Тихановская заявила, что «не слышала» об объявлении ее в розыск в России, видимо, нужно «проверить почтовый ящик». Сейчас Тихановская находится в Литве.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

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