Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые выполнил пуск ракеты «Уран»

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в среду в рамках программы заводских ходовых и госиспытаний в заливе Петра Великого впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели, сообщает Минобороны.

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля.

«Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения», – передает официальный сайт Минобороны.

Накануне вечером корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в Японском море провел комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

Напомним, в начале ноября корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» провел стрельбы в Японском море.