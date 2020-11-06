В Британии восхитились военным возрождением России Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» провел стрельбы в Японском море 6 ноября 2020, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провел испытательные артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ). «Сегодня корвет провел очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630, отработал постановку радиоэлектронных помех с применением 122-мм пусковой установки ПК-10», – передает ТАСС сообщение флота. Там уточнили, что безопасность маневров корвета в море обеспечивали самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. «На очереди - подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет «Уран», – заявили в пресс-службе.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» построен для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе. В настоящее время проходит программу заводских ходовых испытаний в Японском море. Напомним, 21 октября 2019 года корвет проекта 22380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» спустили на воду.

