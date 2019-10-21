Корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

Корвет проекта 22380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», строящийся на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, спущен на воду, сообщили в пресс-службе флота.

«Новейший корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов», который строится для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, успешно спущен на воду из транспортного дока «Зея», где он находился с 12 сентября, и переведен для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу», – передает сообщение пресс-службы флота ТАСС.

Ожидается, что до конца июня 2020 года корвет переведут на сдаточную базу в Приморье для достройки, завершения швартовных и начала ходовых испытаний.

Корвет «Алдар Цыденжапов» был назван в честь матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении корабля Тихоокеанского флота «Быстрый». Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Корабль с именем героя заложили летом 2015 года.

Водоизмещение корветов проекта 20380 достигает около 2,2 тыс. тонн, длина – 104,5 м, ширина – 13 м. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут», они также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными комплексами АК-630 калибра 30 мм, торпедными аппаратами калибра 324 мм. Каждый из таких корветов может нести вертолет.

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