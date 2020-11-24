Неверов: Поправки «Единой России» в бюджет 2021-2023 влияют на качество жизни граждан

Поправки к бюджету, предложенные «Единой Россией», влияют на качество жизни россиян и направлены направлены на поддержку предприятий и экономики, заявил глава фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов, комментируя одобрение Госдумой во втором чтении бюджета на 2021-2023 годы.

Неверов также отметил, что поправки, подготовленные партией, в том числе, коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды, говорится на сайте партии.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в свою очередь отметил, что Госдума «никогда так плотно не работала вместе с правительством». «Внесенные поправки – результат этой работы», – подчеркнул он.

В сообщении на сайте ЕР говорится, что совместно с правительством парламентарии проработали финансирование льготной программы по снижению средней ставки по ипотеке до уровня менее 8%. Она рассчитана на долгосрочный период – и не останется разовой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают средства на модернизацию первичного звена здравоохранения и региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты совместно с правительством проработали кредитную программу поддержки занятости для организаций в условиях пандемии – это 421 млрд рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному собранию», – подчеркнул Неверов. Он отметил, что инициативы «Единой России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

Еще одна тема, которая была важная для партии – поддержка регионов. Ко второму чтению бюджета Госдума и правительство распределили порядка полутора триллионов рублей межбюджетных трансфертов между субъектами.

«Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо», – подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на финансирование общенационального плана действий по восстановлению экономики, который подготовило правительство. То же касается и нацпроектов – на их реализацию предусмотрено почти 650 млрд рублей в 2021 году, в 2022-м – 777 млрд, а в 2023-м – более 900 млрд.

Напомним, ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около 2 млрд рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. 2 млрд рублей по инициативе партии зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 млрд рублей программы по устранению так называемого «цифрового неравенства». Это позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету отдаленных населенных пунктов с невысокой численностью населения.

Как ранее заявлял председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, за каждой поправкой стоит серьезный расчет и работа с регионами.

В этом году «Единая Россия» принимала участие в работе над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В документ вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет на одну треть является социальным и обеспечивает гарантии государства перед людьми.

В окончательном, третьем чтении, проект бюджета планируют принять 26 ноября.