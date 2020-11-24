Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

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24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

    24 ноября 2020, 15:40

    Текст: Ксения Панькова

    Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Третье чтение документа запланировано на 26 ноября.

    Во втором чтении Госдума поддержала распределение 1,5 трлн рублей в 2021 году, 929,4 млрд рублей в 2022 году и 1,052 трлн рублей в 2023 году. В связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов правительство предложило дополнительно направить им 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности бюджетов в 2021 году, передает ТАСС.

    Поправки предусматривают перераспределение средств в рамках национальных проектов – объем этих средств вырастет с 2,2 трлн рублей в 2021 году до 2,7 трлн рублей в 2023 году. Ранее в Минфине сообщали, что объем поправок к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы составил около 3,5 трлн рублей.

    По словам министра финансов России Антона Силуанова, Минфин наметит планы по реализации задач, которые Госдума поставит перед правительством. «Наша задача состоит в том, чтобы отработать проект постановления Госдумы в третьем чтении, наметить планы по реализации тех задач, которые Госдума поставит перед правительством РФ и обеспечить их выполнение», – отметил глава Минфина.

    Депутаты одобрили поправку об увеличении по сравнению с текущим годом более чем на 28% субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности авиаперевозок для населения. До 36,5 млрд рублей увеличивается финансирование реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

    В рамках распределения межбюджетных трансфертов были поддержаны поправки, направленные на обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках. Также в бюджете будут заложены средства на расселение жителей домов, расположенных на отработанных территориях ликвидированных шахт, до конца 2024 года. Таким образом, увеличиваются средства на программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов на 2021 год на 2,295 млрд рублей, на 2022 год – на 1,934 млрд, на 2023 год – на 2,456 млрд.

    Кроме того, в проекте бюджета зарезервированы средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа – на эти цели выделено 2 млрд рублей. На оснащение оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-лиги, будет выделено по 390 млн рублей в 2021 и 2022 годах.

    Также ежегодно будет выделяться 90 млрд рублей на первичное звено здравоохранения.

    Во втором чтении также решено выделить 3,4 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан». Средства пойдут на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций (723 млн рублей), реализацию проектов и мероприятий «Юнармии», создание патриотического движения Ассоциации патриотических клубов «Я горжусь» (100 млн рублей) и ряд других направлений.

    На реализацию мероприятий по развитию туризма и индустрии гостеприимства (в соответствии с решениями правительства РФ) будет выделено 17,6 млрд рублей в 2021 году. На организацию бесплатного горячего питания для младшеклассников – 540 млн рублей в 2021 году, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 760 млн рублей в 2021 году, на создание дополнительных мест в школах в отдельных субъектах России – 32,8 млрд рублей на 2021 год, 38 млрд рублей на 2022 год, 73,8 млрд рублей на 2023 год. На оснащение оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер–лиги – будет направлено 0,39 млрд рублей в 2021 и 2022 годах.

    Плата за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов России (местных бюджетов) в 2021 году составит 0,1% годовых. Правительство РФ вправе в 2021 году принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда «Российский фонд прямых инвестиций» в случае снижения объема денежных средств, составляющих его чистые активы, ниже 30 млрд рублей. Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, в соответствии с Бюджетным кодексом распределенные в федеральный бюджет и бюджеты субъектов России, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов России по нормативу 100%.

    Правительство России вправе в 2021 году дать согласие на продление до 31 марта 2036 года срока возврата кредита (погашения основного долга) по кредитным соглашениям, заключенным российскими банками с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обязательства по которым обеспечены госгарантиями РФ, и принять решение о соответствующем увеличении срока действия указанных государственных гарантий РФ. Перечень таких соглашений и государственных гарантий России утверждается кабмином.

    В 2021 году по решению правительства дополнительные средства федерального бюджета в объеме до 7,5 млрд рублей, могут быть направлены на предоставление субсидий ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в пригородном сообщении, при поступлении в федеральный бюджет субсидии из бюджета Москвы в объеме до 5 млрд рублей, и из бюджета Московской области в объеме до 2,5 млрд рублей, в целях обеспечения транспортной доступности населения и сохранения объема транспортной работы.

    В 2021 году по решению правительства ОАО «РЖД» вправе использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал компании на реализацию проекта интеграции остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги в размере до 460 млн рублей – для реализации проекта «Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги», в размере до 3,4 млрд рублей – на реализацию проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино (МЦД-2)».

    Взносы в уставный капитал РЖД для реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов осуществляется по решениям правительства в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от предоставления субсидии из бюджета Москвы сверх предусмотренных объемов в объеме до 26 млрд рублей.

    В 2021 году АО «Корпорация развития Северного Кавказа» по решению кабмина вправе использовать в целях реализации инвестиционных проектов на территории СевероКавказского федерального округа (СКФО)неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» дополнительной эмиссии акций (взноса в уставной капитал) АО «Корпорация развития Северного Кавказа» в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских минеральных вод и реализации инвестпроектов на территории СКФО в размере 1,5 млрд рублей.

    Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально–экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из–за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID–19. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году – 124,22 трлн рублей, в 2023 году – 132,82 трлн рублей.

    Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 трлн рублей, в 2022 году – 20,6 трлн рублей, в 2023 году – 22,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году – 21,88 трлн рублей, в 2023 году – 23,67 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году – 1,25 трлн рублей, в 2023 году – 1,41 трлн рублей.

    По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. В то же время расходы снизятся с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году и 17,6% в 2022 году, а в 2023 году составят 17,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

    Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме 2,94 трлн рублей в 2021 году, 1,87 трлн рублей – в 2022 году, 2,39 трлн рублей – в 2023 году.

    Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 трлн рублей, на 1 января 2023 года – 20,52 трлн рублей, на 1 января 2024 года – 22,95 трлн рублей. Верхний предел внешнего госдолга установлен на 1 января 2022 года в объеме 72,0 млрд доллара, на 1 января 2023 года – 73,2 млрд доллара, на 1 января 2024 года – 73,6 млрд доллара.

    Объем Фонда национального благосостояния составит 12,45 трлн рублей (10,8% ВВП) в 2021 году, 12,49 трлн рублей (10,1% ВВП) в 2022 году и 12,64 трлн рублей (9,5% ВВП) в 2023 году.

    К третьему чтению федерального бюджета депутаты готовят проект постановления, в котором будут зафиксированы вопросы, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета – в первую очередь это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.

    «На этой неделе Госдума завершает работу над законом о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Сегодня проект бюджета был принят во втором чтении. К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства. Из них принято 669, все они – результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с правительством, и решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «В частности, поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году эта сумма составит 638,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут, например, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций (421,2 млрд рублей в 2021 году). На снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5% – в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое», – отметил спикер палаты.

    По его словам, от доступности и качества здравоохранения напрямую зависит уровень жизни людей, поэтому ряд поправок касается именно этой сферы. «17,8 млрд рублей в 2021 году будет направлено на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений инфекционного профиля», – указал Володин, подчеркнув, что поддержка регионов была для депутатов одним из приоритетных направлений работы над бюджетом.

    В рамках трехсторонней комиссии ко второму чтению по регионам распределены межбюджетные трансферты на 1,387 трлн рублей. Володин добавил, что «тема поддержки регионов будет продолжена в постановлении Госдумы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты, – там будут зафиксированы задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета».

    «Речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, особого внимания требуют регионы с высокой естественной убылью населения. А дополнительные доходы бюджета мы предлагаем направить на развитие городского общественного транспорта, расширение программы сельской ипотеки», – резюмировал председатель нижней палаты парламента.


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