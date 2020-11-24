Патрушев заявил о росте активности иностранных технических разведок

Интенсивность деятельности иностранных разведок в информационно-коммуникационной сфере существенно выросла на фоне обострения обстановки в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что расширение области применения современных информационных технологий приводит к возникновению угроз в этой сфере, «в том числе связанных с активизацией иностранных технических разведок». «На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности», – сказал секретарь Совбеза России, передает ТАСС.

Он также отметил, что количество хакерских атак на российские информационные ресурсы в 2020 году выросло в 1,6 раза. Кроме того, Патрушев сообщил о вовлечении блогеров в распространение фейков для дестабилизации ситуации.

«В настоящее время не ослабевают попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путем распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера», – сказал он.. В частности, Патрушев указал на попытки навязывания идеологии радикального национализма и сепаратизма.

По словам секретаря Совбеза, в условиях глобального доминирования интернета осуществляется манипулирование сознанием людей, «в том числе за счет фейковой информации, в распространение которой зачастую вовлекаются различные блогеры».

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов указывал, что США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика.