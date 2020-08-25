В Совбезе указали источник большинства кибератак в мире

США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика, заявил замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

В интервью газете «Аргументы и факты» Храмов рассказал, что Россия может противопоставить американской пропаганде, выставляющей Москву источником информационных угроз.

«Прежде всего, факты, которые нашими оппонентами последовательно замалчиваются. К примеру, анализ отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США», – передает РИА «Новости» слова Храмова.

«Причем американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016 – 2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий», – добавил замсекретаря Совбеза.

По словам Храмова, в «России указанный показатель отводит от 2% до 7%».

«Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве», – подчеркнул Храмов.

При этом, по данным ФБР, в самих США ежегодно фиксируется более 300 тыс. киберпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской экономике в размере от 57 до 109 млрд долларов, рассказал Храмов.

«И мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным партнерам на государственном уровне идти по пути неполитизированного взаимодействия в вопросах борьбы с компьютерными атаками», – добавил он.

По словам Храмова, голословные обвинения США других стран в кибератаках строятся по тому же принципу, что и относительно недавние утверждения о якобы применении химического оружия Дамаском.

«То есть, виновный может назначаться таковым в результате решения группы государств без предъявления каких-либо доказательств, а лишь на основании «компетентного» мнения стороны обвинения», – сказал он.

По его словам, такой подход очень напоминает «печально известный нашему обществу принцип «объективного вменения», имевший место в советской уголовно-процессуальной практике первой половины двадцатого века».

Храмов добавил, что США и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран.

«Стремящиеся обеспечить мировое доминирование США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществления разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве других стран, а с другой объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз», – сказал Храмов.

«Таким образом, Вашингтоном целенаправленно формируется «медийная картина», которая призвана оправдать в глазах мировой общественности любые последующие действия, в том числе силового характера, в отношении геополитических конкурентов», – пояснил он.

Храмов отметил, что наращивание США под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию требует принятия защитных мер.

Храмов отметил, что можно привести немало примеров тенденциозной риторики Запада на тему кибератак, якобы осуществляемых Россией.

«Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года», – сказал Храмов.

«Аналогичным образом раздувалась шумиха и о «бесчеловечных» атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом. «Русским хакерам» пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады», – добавил он.



Отдельной темой Храмов назвал мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий.

«Эта проблематика стала «разменной монетой» в обостренном противостоянии американских политических элит», – добавил замсекретаря Совбеза.

«Беспрецедентный рост угроз в информационной сфере диктует необходимость выстраивания постоянного межгосударственного диалога, в том числе между Россией и США, по всему спектру проблем в области информационной безопасности», – отметил Храмов.



По его словам, «есть серьезные опасения, что отношения между нашими государствами вновь могут стать заложниками ситуации, когда через СМИ на уровне «highly likely» будут инициироваться политические «заходы» и решения, не отражающие объективной реальности».



«В этом случае перезревающая необходимость в организации противодействия реальным общим угрозам в информационной сфере вновь может быть принесена в жертву политическим интересам «мастеров» тенденциозной риторики», - сказал Храмов.

Напомним, сообщалось, что наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий». Проявлениями «киберпандемии» можно считать хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что обвинения в адрес России и Китая в кибератаках политически мотивированы и используются для манипулирования общественным мнением.

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