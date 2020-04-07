В МИД заявили об опасности «киберпандемии»

Наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий», заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

«По существу мы имеем дело с двумя пандемиями. Одна – это биопандемия, связанная с распространением коронавируса, гибнут люди, и сейчас это приоритетная тема. Но параллельно с ней углубляется и другая глобальная проблема и она наверняка рукотворная – это то, что я бы назвал киберпандемией. Под киберпандемией я понимаю возможность втягивания человечества в киберконфронтацию и даже кибервойну», – цитирует Крутских РИА «Новости».

По его словам, проявлениями «киберпандемии» можно считать хакерство, кибертерроризм, кибервмешательство в частную жизнь и развитие государств.

«Это все следствие развития негативных тенденций при совершенствовании кибертехнологий», – добавил дипломат.

По его мнению, переход многих сфер жизни «на удаленку» в условиях коронавируса демонстрирует необходимость обеспечения информационной безопасности.

Во вторник Банк России сообщил о новых мошеннических схемах для хищения денег с банковских счетов с применением социальной инженерии, преступники активно используют тему коронавирусной инфекции.