Лавров заявил о подготовке боевиками ИГ экспансии в Центральную Азию

Москва обеспокоена продолжающейся деградацией ситуации в Афганистане, боевики «Исламского государства*» (запрещена в России) концентрируются на севере страны для экспансии в Центральную Азию, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ*, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам», – передает РИА «Новости» сообщение Лаврова.

По его мнению, ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться. «Складывающиеся обстоятельства диктуют острую необходимость того, чтобы команды переговорщиков от правительства Афганистана и движения талибов, заседающие сейчас в Дохе, как можно скорее завершили согласование всех процедурных вопросов», – сказал он.

Глава российского МИД призвал «обе противоборствующие стороны, а также представителей всех афганских этнополитических сил, внешних игроков, заинтересованных в стабилизации ситуации в стране, способствовать окончанию многолетней внутриафганской войны и восстановлению Афганистана в качестве мирного, безопасного, независимого и самостоятельного государства, свободного от терроризма и наркотиков».

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский президент надеется, что к маю все военные США вернутся из Ирака и Афганистана на родину. О том, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США сообщали СМИ. Сейчас в Афганистане остаются около 4,5 тыс. военных США, в Ираке – около 3 тыс. американских военных.