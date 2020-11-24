Кремль оценил достижения Китая в исследовании Марса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявил, что Россия приветствует успехи коллег, и назвал сотрудничество в области освоения космоса между двумя странами потенциалом для взаимодействия.

«Мы приветствуем достижения в области освоения космического пространства нашего союзника, наших китайских товарищей. И, разумеется, сотрудничество в области освоения космоса – это одна из областей с наиболее широким потенциалом взаимодействия наших двух стран», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают успех китайских коллег в запуске зонда по исследованию Марса.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то новости о космической программе, в рамках которой Россия должна была осуществить потенциальный полет на Марс, Песков посоветовал обратиться в «Роскосмос».

«Роскосмоса» у вас же есть телефон? Путин об этом говорил и, безусловно, вы знаете, что программа обсуждалась. Но что касается деталей и перспектив реализации, «Роскосмос» даст все необходимые пояснения», – заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в конце июля тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвэнь-1» стартовала с космодрома Вэньчан.

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