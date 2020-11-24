В Кремле заявили об усложнении эпидемиологической ситуации в России

Показатели смертности в России выросли из-за коронавируса, и это повод для анализа ситуации оперативным штабом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как – конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, эпидемиологическая ситуация в России становится более сложной. «Дело в том, что, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира, и ни в новой, ни в новейшей истории еще человечество не сталкивалось», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, о чем свидетельствует рост заболеваемости коронавирусом в России.

В то же время он заявил, что за исключением нескольких регионов, ситуация с COVID-19 в стране контролируемая. «Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила (вице-премьер) Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой», – сказал Песков.

Он также добавил, что в Кремле не могут быть не согласны с Голиковой, поскольку она возглавляет это направление, координирует круглосуточную работу штаба и «является первоисточником в данной ситуации».

Отвечая на вопрос о том, привился ли Владимир Путин от COVID-19, Песков заявил, что президент не может быть добровольцем. «У нас же не началась еще широкая вакцинация, и в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие – это невозможно», – сказал Песков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1 457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.