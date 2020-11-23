На жену арестованного мэра Томска завели дело за сопротивление при обыске

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Галины Кляйн – жены арестованного мэра Томска, ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщили адвокаты градоначальника.

«Отделом особо важных дел СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Кляйн Галины Ивановны. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – передает РИА «Новости» сообщение адвокатов.

Адвокаты сообщают, что, по данным следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска. При этом пока не удалось получить комментарий в региональном следственном управлении СК РФ.



Ранее источник в правоохранительных органах региона подтвердил РИА Новости информацию СМИ о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились сведения о счетах на крупную сумму. Сведения о счетах проверяются.

Напомним, 14 ноября мэр Томска был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По решению суда, под стражей мэр Томска пробудет до 13 января 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.

СМИ сообщали, что супруга арестованного мэра Томска перед обысками пыталась избавиться от хранившихся в доме банковских карт. Женщина выбросила водителю в окно подушку из супружеской спальни. В подушке обнаружили карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.