Мэр Томска арестован по делу о превышении должностных полномочий

Глава Томска Иван Кляйн заключен под стражу по делу о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет России.

«По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кляйну предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», виновным он себя не признал, добавили в СК.

В пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.

По данным СК, семье мэра принадлежит одна из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири – ОАО «Томское пиво». Генеральным директором и основным бенефициаром компании в настоящее время является супруга Кляйна, а мэр – основным акционером