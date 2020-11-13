Кремль обратил внимание на жесткость задержания мэра Томска

В Кремле обратили внимание на жесткую манеру задержания мэра Томска Ивана Кляйна, возможно это связано с тяжестью вменяемых ему подозрений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые видятся в отношении мэра Томска. Но мы, действительно, обратили внимание, что достаточно жестко было прямо во время мероприятий и т. д. [проведено задержание]», – цитирует ТАСС Пескова.

Он высказал предположение, что такой формат задержания связан с тяжестью подозрений вменяемых Кляйну. При этом Песков заявил, что он не располагает деталями, порекомендовав обращаться в правоохранительные органы.

В пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. В 2018 году был переизбран на второй срок. До этого занимал пост генерального директора «Томского пива», был депутатом областной думы.