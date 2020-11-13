СК назвал причину задержания мэра Томска

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, семье мэра принадлежит одна из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири – ОАО «Томское пиво». Генеральным директором и основным бенефициаром компании в настоящее время является супруга Кляйна, а мэр – основным акционером, сообщается на сайте ведомства.

«В 2016 году Кляйн, действуя в интересах ОАО, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка компании. На этом основании он попросил подготовить постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны», – рассказали в СК.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка. В результате указанных действий предпринимателю был причинен существенный вред: он не смог использовать участок по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов.

«Следственными органами СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Томска, подозреваемого в совершении преступления... превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО «Томское пиво», а также допрашиваются свидетели.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. В 2018 году был переизбран на второй срок. До этого занимал пост генерального директора «Томского пива», был депутатом областной думы.