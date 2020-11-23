Харитонов обвинил избившего его бойца UFC в мошенничестве

Российский боец Bellator Сергей Харитонов обвинил бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева в мошенничестве и написал на него второе заявление в полицию.

По информации источника, в новом заявлении Харитонова указано, что Яндиев воспользовался его доверием и расположением, обманом получив от него более 1 млн рублей в 2017 году, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Полиция начала проверку по статье Уголовного кодекса России «Мошенничество в особо крупном размере».

На прошлой неделе участнику Абсолютного бойцовского чемпионата Адаму Яндиеву было предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову. Сам экс-боец отказался признавать вину в избиении Харитонова.

Напомним, 14 ноября Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Спортсмен пострадал когда, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции.