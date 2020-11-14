Синоптики рассказали о погоде в столице Российскому бойцу ММА после драки понадобилась операция 14 ноября 2020, 03:57 Текст: Антон Никитин

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован в субботу из-за сломанного в драке носа, сообщил осведомленный источник. «Сергей будет прооперирован в субботу из-за травмы носа», – приводит слова источника ТАСС. Накануне стало известно, что Харитонова госпитализировали с сотрясением мозга после «бытового конфликта» из-за финансового долга. Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и восемь поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

