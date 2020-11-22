В Карабах за пять дней вернулись 25 тыс. человек

По данным учетного центра, в Нагорный Карабах за пять дней вернулись 25 тыс. человек, заявил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Поток в Арцах [самоназвание Карабаха], возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек, это по данным нашего учетного центра», – передает его слова РИА «Новости».

Арутюнян добавил, что процесс продолжается. «Есть, конечно, проблемы, связанные с дорогами, безопасностью. Это мы обсудим», – сказал он. Президент НКР добавил, что на первом этапе возвращаются те люди, у которых есть жилье, остальные вернутся поэтапно, чтобы их можно было разместить. Также он отметил, что действующий в Ереване оперативный штаб попытается возместить некоторые расходы на пребывание жителей Карабаха в Армении и коммунальные выплаты.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Сообщалось, что процесс обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе начат при координации российской миротворческой миссии.