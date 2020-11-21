Германия собралась полностью вывести войска из Афганистана

Министерство обороны Германии рассматривает возможность полного вывода войск из Афганистана через четыре месяца, сообщило издание Rheinische Post.

Представитель министерства обороны Германии подтвердил, что план, предусматривающий вывод войск ФРГ из Афганистана в течение четырех месяцев, разрабатывается. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобный сценарий планировался еще до недавнего заявления президента США Дональда Трампа о сокращении американских войск в Афганистане, передает РИА «Новости».

«Крайне важно, в особенности для защиты немецких военнослужащих, чтобы министерство обороны Германии разрабатывало различные сценарии вывода бундесвера (из Афганистана), в том числе вывод (войск) менее чем за четыре месяца», – сказал изданию представитель фракции «зеленых» в Бундестаге Тобиас Линднер.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Днем ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству.

В сентябре Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».