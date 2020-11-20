Путин о России и США: Испорченные отношения уже не испортишь

Президент Владимир Путин высказался на тему отношений России и Соединенных Штатов, заявив, что портить их дальше уже некуда.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», – заявил Путин в эфире «России 1», отвечая на вопрос, не испортит ли Россия отношения с США, передает РИА «Новости».

Американский политолог Тед Карпентер ранее отмечал, что у США достаточно причин, чтобы восстановить отношения с Россией, но для этого Вашингтону придется признать определенные реалии и заниматься решением прагматичных задач.