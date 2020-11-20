В Тбилиси захватили заложников в офисе микрофинансовой организации

В Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации, сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Мужчина проник в здание организации на проспекте Церетели, территория, прилегающая к постройке, сейчас оцеплена, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

По предварительным данным, в помещении также есть другие люди. Глава патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе позже сообщил, что в офис организации ворвался один вооруженный мужчина. «По имеющейся у нас информации, один вооруженный человек внутри [микрофинансовой организации] удерживает девять человек», – отметил он.

По данным телекомпании «Рустави 2», в заложниках оказались десять человек. «На месте вместе с криминальной патрульной полицией мобилизованы бригады спецназа», – сообщает канал.

В эфире другого канала очевидцы сообщили, что в здание забежали пять человек с гранатами, сообщает РИА «Новости».

В октябре неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания. Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры. Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Сообщалось, что родственник одного из заложников заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.