Эксперт: Навальный играет роль пассивного инструмента против России

«Навальный соглашается и дальше играть роль пассивного инструмента в руках своих западных кураторов и не возражает, чтобы его использовали для давления на Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя принятую в Конгрессе США резолюцию с требованием ввести против России новые ограничительные меры из-за инцидента с Алексеем Навальным.

В Вашингтоне ищут любой повод, чтобы ввести новые санкции против Москвы. Годится и «отравление Навального», хотя расследование этого инцидента не проведено и ничего еще не выяснено, отмечает юрист Илья Ремесло.



«Блогер Алексей Навальный почему-то не высказывается по поводу принятия конгрессменами резолюции, в которой прямо упоминается его имя и его предполагаемое отравление. Мероприятие прошло еще в среду, но пациент почему-то скромно молчит», – отметил собеседник.

«Будь блогер был самостоятельной фигурой, то приехал бы сам в США, выступил бы, обозначил свою позицию по поводу того, что против его родной страны применяют карательные меры. Но пока ничего подобного не произошло. Обратите внимание: Навальный держит паузу, – рассуждает Ремесло. – Поведение Навального можно расценить как аналог госизмены. Человек знает, что происходит и никак этому не мешает. По сути Навальный соглашается и дальше играть роль пассивного инструмента в руках своих западных кураторов. Не возражает, чтобы его использовали для давления на Россию».

В среду палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию, в которой призвала администрацию США ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Конгрессмены утверждают, что Навальный был отравлен в России – по их версии, факт покушения на его жизнь был зафиксирован после того, как блогера доставили на лечение из Омска в Берлин. По данным российских медиков, до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ в организме пациента выявлено не было. В Москве заявляли о готовности к всестороннему взаимодействию с европейскими странами в расследовании инцидента. Однако Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести россиян и одного научного института в связи с «отравлением» блогера. Россия ответила зеркально, применив ответные санкции.

Что касается американских элит, то они используют скандал вокруг блогера, чтобы нанести дополнительный ущерб России, в первую очередь – проекту газопровода «Северный поток – 2», который вообще не имеет никакого отношения к этой истории, добавляет Ремесло.

«Антироссийскую резолюцию поддержали и демократы, и республиканцы. Тут нет никакого разногласия в политической элите, которое возникло, к примеру, после убийства Джамаля Хашогги (Хашогджи). Как мы помним, Конгресс тоже выдвинул резолюцию с требованиями, но в итоге, поскольку республиканцы были против, дело спустили на тормозах. А тут все объединились вокруг одной цели. Я думаю, что какие-то последствия точно будут . Хотя резолюция не имеет юридической силы, следует ожидать реакции Белого дома на ее появление», – прогнозирует Илья Ремесло.



По мнению политолога Марата Баширова, дело Навального было создано для того, чтобы принудить Германию к отказу от «Северного потока – 2. «Сложившаяся ситуация с призывом ввести санкции – логическое завершение этой истории, вишенка на торте», – считает эксперт. – «Что касается самого Навального, то он ничего не решает. Блогер находится в цепких руках кураторов, как Буратино. Ему некуда деваться. Если бы он был нормальным оппозиционером, он бы разделял интересы своей страны. А в интересах России, чтобы «Северный поток – 2» был достроен и работал».