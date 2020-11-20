НАСА опубликовало звуки космоса с летящего к Красной планете марсохода

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало аудиозапись со звуками во время полета марсохода на Марс.

НАСА опубликовало на SoundCloud аудиофайл продолжительностью в одну минуту. Данные для записи были записаны в ходе проверки микрофона марсохода Perseverance во время полета на Марс.

Агентство уточнило, что приглушенный звук жужжания исходит от жидкостного насоса для отвода тепла марсохода.