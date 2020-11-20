Байден ушел от ответа на вопрос о санкциях против Китая

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ушел от ответа на вопрос об ужесточении американских санкций против Пекина и введении новых пошлин на китайские товары.

Отвечая на вопрос о том, настроен ли политик «после вступления в должность президента США» прибегать к ужесточению американских санкций против Пекина и введению новых пошлин на китайские товары, Байден заявил: «Задача заключается не в том, чтобы наказывать Китай, а в том, чтобы Китай понял, что ему следует играть по правилам», передает ТАСС.

По словам Байдена, США и их союзники должны согласовать единое понимание правил, которые должен соблюдать и Китай. «Нам придется разбираться не только с нынешней пандемией, но и разработать план борьбы со следующей. Сама идея о том, что вирус исчезнет сам собой, является иррациональной», – заявил американский политик.

Он также заявил о намерении вновь присоединить США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый же день работы новой американской администрации.

Напомним, в прошлую пятницу действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Пекин в ответ призвал Вашингтон прекратить безосновательное давление на китайские компании.

В тот же день Китай поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах. Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Позже в команде Трампа обвинили Китай во вмешательстве в американские выборы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.