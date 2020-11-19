В команде Трампа обвинили Китай во вмешательстве в американские выборы

Представители президента США Дональда Трампа выразили уверенность, что Венесуэла, Куба и, вероятно, Китай оказывали массивное влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах посредством «коммунистических денег».

«То, с чем мы в действительности имеем дело… это массивное влияние коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай на наши выборы в Соединенных Штатах», – цитирует РИА «Новости» Сидни Пауэлл – участницу юридической команды Трампа.

Пауэлл утверждает, что вмешательство в американские выборы происходило посредством компаний Dominion Voting Systems и Smartmatic Technology Software, обеспечивавших техническое проведение голосования и подсчет голосов.

Участница юридической команды Трампа пояснила, что эти компании «создали условия для того, чтобы была обеспечена победа Байдена». Представители Трампа аргументируют свои утверждения тем, что Smartmatic Technology Software принадлежит бизнесмену из Венесуэлы, а также имеет связи с руководством этой страны. В команде Трампа также утверждают, что имеют показания сотрудников Dominion Voting Systems о том, что их обучали «уничтожению поданных за Трампа бюллетеней». Обе компании опровергли обвинения в махинациях.

«Многие голоса считались за пределами США, а потому были полностью открыты для хакерских атак и изменений, что и было сделано компанией, которая специализируется на подтасовке выборов», – заявил адвокат Трампа Руди Джулиани.

«Мир смотрит на это, я получила много электронных писем от людей в других странах, которые видели такое же в своих странах. У нас есть показания свидетелей, которые говорили о подобных вещах в своих странах, экспортированных из Венесуэлы мистером Мадуро и мистером Чавесом, Кубой, и, конечно, мы знаем, что Китай имеет существенное присутствие в Венесуэле и глубокую заинтересованность в том, чтобы мистер Трамп не продолжал свою работу. Это иностранное вмешательство в наши выборы в наиболее преступной форме, какую только можно представить, это должно быть остановлено», – сказала Пауэлл.

Ранее в четверг адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана фальсификации результатов голосования.

Напомним, в понедельник действующий американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время прошедших 3 ноября в стране выборов. Ранее генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Напомним также, в прошлую пятницу Китай поздравил кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах. Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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