Пекин призвал Вашингтон прекратить давление на китайские компании

Китай призывает американскую сторону прекратить безосновательное давление на китайские компании, обеспечить для китайских предприятий в США честные, справедливые, недискриминационные условия ведения бизнеса, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

«Китай неоднократно высказывал свою твердую позицию по поводу необоснованного давления со стороны США на китайские компании. Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые соответствующие китайские предприятия контролируются военными [КНР]. Это [утверждение] безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого [указа президента Соединенных Штатов о запрете американских инвестиций в ряд предприятий КНР]», – приводит текст заявления китайского ведомства ТАСС.

Тем временем источники американского информационного портала Axios сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа в ближайшие недели намерена принять ряд новых жестких мер в отношении Китая. Источники утверждают, что этими мерами Трамп хочет добиться, чтобы для кандидата от демократов Джозефа Байдена было бы «политически неприемлемым» изменять курс действующей администрации США в отношении КНР.

Так, администрация США планирует ввести санкции против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за приписываемое им участие в нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге либо в связи с возможной угрозой национальной безопасности США. При этом источники портала указали, что не стоит ждать новых больших шагов в отношении Тайваня или закрытия китайских генконсульств на территории США. Кроме того, продолжил портал, в американском правительстве обсуждается расширение списка китайских компаний, которые, по версии Вашингтона, имеют связи с китайскими военными. Рестрикции могут коснуться и рыболовной промышленности Китая, считают источники портала.

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф, по данным портала, в ближайшее время выступит с очередными обвинениями в отношении Пекина. «Если Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут политически самоубийственным отменять исторические решения президента Трампа», – сообщил порталу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Джон Эллиот.

Напомним, в прошлую пятницу Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. В тот же день Китай поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.