В ООН допустили признание обстрелов в Карабахе военными преступлениями

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила тревогу в связи с атаками в жилых районах в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, предупредив, что такие действия могут представлять собой военные преступления.

Как сообщила пресс-служба возглавляемого Бачелет управления, верховный комиссар «выразила тревогу по поводу неизбирательных атак в населенных районах в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг нее, что противоречит международному гуманитарному праву, и предупредила, что они могут являться военными преступлениями», передает ТАСС.

Бачелет напомнила о неоднократных призывах к конфликтующим сторонам «предпринять все необходимые, чтобы избежать или, по крайней мере, уменьшить потери жизней среди гражданского населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы». «Вместо этого дома были разрушены, улицы превращены в развалены, а люди – принуждены спасаться бегством или искать безопасности в подвалах», – констатировала она.

По словам верховного комиссара ООН, международное право «запрещает атаки, осуществляемые неизбирательно или без соблюдения принципа пропорциональности». Подобные действия, подчеркнула она «могут являться военными преступлениями, и стороны конфликта обязаны эффективно, быстро, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и преследовать по закону тех, кто, как сообщается, их совершил». Такие атаки «должны быть прекращены, а ответственные за их осуществление должны быть привлечены к ответственности», – отметила Бачелет.

Она сообщила, что по данным властей Азербайджана, с конца сентября был убит по меньшей мере 91 мирный житель. В свою очередь правительство Армении сообщило о гибели 45 гражданских лиц в Карабахе и двух в Армении. Как отметила Бачелет, ее офис «не имел возможности независимо проверить эти цифры». Верховный комиссар выразила «глубокую тревогу» в связи с сообщениями о применении обеими сторонами кассетных боеприпасов. «Я вновь призываю Армению и Азербайджан прекратить их использование», – заявила она.

Бачелет ожидает, что обе стороны предоставят ее сотрудникам гуманитарный доступ во все районы, затронутые конфликтом. Она выразила «серьезную обеспокоенность» по поводу имеющихся видеоматериалов, которые «показывают совершаемые военные преступления». В связи с этим верховный комиссар обратила внимание на видеозапись, на которой «как представляется, запечатлена произвольная казнь азербайджанскими войсками двух захваченных армян в военной униформе». Она призвала все стороны конфликта «придерживаться своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом по защите гражданского населения и инфраструктуры». Стороны должны остановить боевые действия, соблюдать гуманитарное прекращение огня и приступить к переговорам «с целью нахождения мирного и длительного решения конфликта», заключила Бачелет.

Ранее правительство Армении попросило Европейский суд по правам человека обязать Азербайджан уважать права армянских военнопленных.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.