Армения обратилась в ЕСПЧ

Правительство Армении попросило Европейский суд по правам человека обязать Азербайджан уважать права армянских военнопленных, сообщило представительство республики в ЕСПЧ.

Отмечается, что «принимая во внимание неминуемый риск и угрозу жизни военнопленных, правительство Армении попросило ЕСПЧ обязать Азербайджан соблюдать свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, Женевскими конвенциями, нормами международного гуманитарного права».

«В частности, воздерживаться от унижающего достоинство обращения с военнопленными и гражданскими лицами, оказавшимися под властью азербайджанских сил, пыток, произвольных казней, глумления над телами погибших армянских военных», – говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

Также правительство Армении просит ЕСПЧ обязать Баку предоставить информацию о количестве и именах военнопленных, условиях, в которых они содержатся, состоянии их здоровья, сообщить, были ли они осмотрены медиками.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.