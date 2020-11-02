Расследовавшего гибель группы Дятлова сотрудника прокуратуры уволили

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков, расследовавший дело о гибели группы Дятлова на перевале на севере Свердловской области в 1959 году, уволен после взыскания о неполном служебном соответствии.

Информацию об увольнении Курьякова подтвердили в пресс-службе окружного управления ГП, передает «Екатеринбург Online».

Курьяков получил предупреждение о неполном служебном соответствии от генерального прокурора Игоря Краснова. Оно было наложено после того, как Курьяков заявил о завершении проверки по факту гибели группы. Это заявление не было согласовано с Генеральной прокуратурой.

Накануне адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, заявил, что причина гибели туристов, озвученная на пресс-конференции прокурором Курьяковым, не является официальным итогом прокурорской проверки.

Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку. Он пояснил, что, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее. По его словам, туристы ушли слишком далеко от палатки. Они стали спускаться дальше, разожгли костер. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов.

Напомним, в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале погибли девять туристов во главе с Игорем Дятловым. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы. В числе версий гибели туристов рассматривалось обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между лыжниками.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после гибели группы Дятлова, Генпрокуратура объявила о проведении проверки, приоритетными версиями гибели были названы ураган, лавина и сход снежных плит. По словам адвоката Черноусова, проверка была проведена незаконно. Он заявил, что дело о гибели группы туристов на перевале было прекращено 28 мая 1959 года по постановлению прокурора-криминалиста Свердловской областной прокуратуры Иванова, а проверку можно было проводить только в случае отмены постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Черноусов и родственники считают, что уголовное дело в 1959 году реально не возбуждалось. В связи с чем адвокат, родственники, чьи интересы он представляет, и представители фонда памяти группы Дятлова готовят обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой оказать содействие в возбуждении нового уголовного дела.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.