В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

Свидетельства о разводе в России скоро перестанут выдавать, а свидетельства о заключении брака могут сохраниться ради торжественности церемонии, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам праздничной коллегии, посвященной 30-летию ведомства.

«ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния) – это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем – переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», – говорится на сайте ведомства.

Как заявил глава ФНС Даниил Егоров, благодаря работе этой системы правительство России в этом году смогло оказать адресную поддержку семьям с детьми. «С коллегами из регионов и Минюста мы оперативно отработали более 77 млн записей, чтобы база была полной, чтобы услуги оказывались качественно, чтобы родителям не нужно было ходить по кабинетам и доказывать, что у них есть ребенок. Достаточно было просто направить заявление», – сказал он.

Ранее Егоров сообщил, что россияне избавляются от привычки уходить от уплаты налогов сами, без дополнительных мер принуждения и контроля. Президент России Владимир Путин обещал поручить проработать программу переподготовки самозанятых.