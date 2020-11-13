Путин обещал поручить проработать программу переподготовки самозанятых

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» пообещал дать поручение правительству проработать возможность реализации проекта программы практической переподготовки самозанятых граждан.

В ходе заседания форума с соответствующей просьбой к главе государства обратился автор программы, первый проректор международного института дизайна и сервиса Максим Усынин из Челбинска, передает РИА «Новости».

«Хорошо, договорились, я так и сделаю... И правительству сформулирую соответствующее поручение, и попрошу АСИ тоже этим заняться», – ответил президент.

Также на форуме президент предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан. Президент отметил, что у руководства страны во главе угла должна стоять демографическая и социальная политики.