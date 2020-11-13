Путин заявил о важности социальной и демографической политики

Президент России Владимир Путин в пятницу на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что во главу угла руководству страны стоит ставить демографическую и социальную политику.

«Нужно бережно, внимательно отнестись к тому, что предлагают люди, вникнуть в жизненные ситуации человека, нацелить на решение его проблем меры по поддержке российских семей, преодолению бедности. Нашу демографическую и социальную политику нужно всегда ставить во главе угла, а значит, надо сделать серьезный шаг к повышению качества жизни и благополучию граждан страны, чтобы оно действительно соответствовало стандартам 21-го века», – цитирует президента сайт Кремля.

Глава государства отметил, что для реализации социальных, экологических, образовательных, технологических и предпринимательских идей, проектов и индустрий необходимо помочь «прорасти» и воплотиться в жизнь лучшим замыслам и предложениям, а также предоставить им больше свободы.

«Подчеркну: чтобы нам вместе идти вперед, добиваться общенационального успеха, вклад каждого в судьбу России должен быть обязательно востребован», – сказал Путин.

Также на форуме президент предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан.