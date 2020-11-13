Путин предложил создать механизм реализации общественно-значимых проектов

Российский лидер Владимир Путин предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан.

Президент на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что участники мероприятия предложили множество социально значимых инициатив, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что необходимо интересные замыслы превратить в жизнеспособные проекты, на пути которых нужно устранить административные и законодательные барьеры.

«Прошу правительство, Внешэкономбанк России, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны», – заявил Путин.

«Экспертный совет АСИ во главе с Игорем Ивановичем Шуваловым здесь обладает солидным опытом», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Кроме того, он предложил на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель, «сколько идей получили поддержку и нашли свое практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела».

Также президент отметил, что устойчивое развитие страны в меняющемся мире требует не только сильных идей, но и действенных механизмов их реализации. «Мир меняется с огромной скоростью, буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь», – добавил он.

Путин в пятницу принимает участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс».