В Мордовии официально представили врио главы региона Здунова

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова на мероприятии в Доме Республики в Саранске.

«В Мордовии немного холоднее, чем в Дагестане. Но спасибо за теплый прием», – начал свою речь новый врио главы региона, передает Mordovmedia.ru.

По словам Артема Здунова, большое внимание он планирует уделить налоговой политике, созданию социальной инфраструктуры. Большая работа предстоит с решением проблемы госдолга республики. Врио главы Мордовии уже провел по данному поводу консультацию с министром финансов России.

На повестке остается борьба с пандемией. Одна из первых рабочих встреч Артема Здунова в Мордовии состоится уже в четверг с представителями оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 18 ноября Владимир Волков обратился к президенту с просьбой о досрочной отставке. Владимир Путин отставку главы Мордовии принял и назначил временно исполняющим обязанности 42-летнего Артема Здунова. Ранее Здунов занимал пост премьера Дагестана, а до этого - министра экономики Татарстана.

Владимир Волков был главой Мордовии с 2012 года, до этого несколько лет возглавлял республиканское правительство.