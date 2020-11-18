Глава Мордовии подал прошение об отставке

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о своей отставке, сообщается на официальном портале органов власти республики.

В сообщении на сайте говорится, что Волков обратился к Владимиру Путину «с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия».

«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики – в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне», – сказал он.

Волков является главой республики с 14 мая 2012 года (был временно исполняющим обязанности главы Мордовии с 10 по 14 мая 2012 и с 13 апреля по 19 сентября 2017).