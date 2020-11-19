На Украине осудили Киев за отказ поддержать резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) назвала «публичным позором» выступление представителей Украины в ООН и американских дипломатов против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

«Мы считаем публичным позором для нашего народа, что Украина систематически, раболепно поддерживая позицию Соединенных Штатов вразрез с позицией всего цивилизованного мира, выступает против резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих нацизм», – говорится в заявлении на сайте партии.

«Полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несет президент Украины Владимир Зеленский, который, согласно конституции, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства», – подчеркнули в партии.

В ОПЗЖ заявили, что партия «искренне и последовательно борется против героизации нацизма, настаивает на неприемлемости неонацизма и радикализма в украинском обществе и современном мире, выступает за сохранение исторической памяти».

В заявлении отмечается, что члены партии 9 мая выступили с инициативой создания общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти» с целью «разоблачать попытки фальсификации истории, защищать историческую память и не допустить забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны». «Мы всегда будем непримиримыми врагами предательства подвига нашего народа и обеления нацизма, какие бы циничные директивы ни давала президенту Зеленскому стремящаяся к установлению мирового господства власть Соединенных Штатов Америки», – говорится в комментарии.

18 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами, принял проект предложенной Россией резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За выступили 122 государства, 53 при голосовании воздержались, США и Украина проголосовали против. В декабре текст резолюции будет рассмотрен на пленарной сессии ГА. С 2005 года такая резолюция принимается ежегодно.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, против которой также выступили США и Украина.