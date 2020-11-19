Создатель «Фабрики футбола» указал на причины разгрома сборной России

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19 ноября, четверг | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников
Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов
Почему россиянки отказываются от абортов
Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Мы любим, чтобы нас пугали
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента МехрибанПодробности...
Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя
Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нетПодробности...
В Сеуле показали беспилотные воздушные такси
В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-droneПодробности...
16:31
В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации
Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.Подробности...
16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
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