Создатель «Фабрики футбола» указал на причины разгрома сборной России

Матчи российской сборной по футболу в Лиге наций показали, что необходимо омолаживать команду, заявил газете ВЗГЛЯД футбольный аналитик и блогер, создатель популярного Youtube-канала «Фабрика футбола» Михаил Борзыкин, комментируя поражение команде Сербии.

18 ноября прошел матч заключительного тура группового этапа Лиги наций, в котором столкнулись футбольные команды Сербии и России. Сборная тренера Станислава Черчесова проиграла со счетом 5:0. Этот матч стал шестым подряд, который не принес отечественной сборной победу – в предыдущие разы команда дважды проиграла и трижды сыграла вничью.

«По-другому и быть не могло. Сборная до такой степени превратилась в какую-то уродливую бабу за все эти годы. Команда стареет, пора проводить обновление состава, которое Стас (главный тренер Станислав Черчесов – прим. ВЗГЛЯД) не хочет делать. Это игра в одноклеточный футбол или, по-другому, рабоче-крестьянский футбол. Абсолютно примитивная игра, где абсолютно все держится на капитане сборной Артеме Дзюбе, и того сейчас нет», – говорит Борзыкин.

Напомним, после инцидента с попаданием в Сеть интимного видеоролика с футболистом Артемом Дзюбой, Черчесов отстранил его от ноябрьских матчей, дав время побыть с семьей и прийти в себя.

Борзыкин выразил недовольство тренером команды, поскольку тот набирает не тех спортсменов. По словам собеседника, в сборной играют «криворукая обезьяна», которая давно забила на футбол, и «шашлычник», заслуживший место в команде разведением тренеру мангала.

«Вот у нас молодежная сборная России по футболу впервые за долгие годы вышла в финальную часть чемпионата Европы. Там играют 20–22-летние пацаны, причем на очень хорошем уровне. Нам нужно на них сделать ставку, а пенсионерский отряд в утиль списать. Необходимо омолаживать состав национальной сборной», – уверен футбольный аналитик.

Ранее экс-нападающий молодежной сборной России, популярный блогер и телеведущий Евгений Савин в беседе с газетой ВЗГЛЯД признал, что шесть сыгранных матчей без побед – это плохо.