Сборная России по футболу с разгромным счетом проиграла команде Сербии

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и России завершился поражением российских футболистов, сообщают информационные агентства.

Российская сборная проиграла в Белграде со счетом 0:5. Голы в ворота российской команды забили Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1), Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64), передает РИА «Новости».

Сборная России не может выиграть уже шестой матч подряд – до этого команда трижды сыграла вничью и дважды проигрывала. В турнирной таблице группы 3 лиги B она заняла второе место, набрав восемь очков, поэтому не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций – лигу A. Туда с первого места вышла сборная Венгрии (11 очков). Третье место заняла сборная Сербии, четвертое – команда Турции, которая из-за этого вылетела в лигу С, передает ТАСС.

Напомним, в Лиге наций разыгрываются две путевки на чемпионат мира. Два победителя групп Лиги наций встретятся в стыковых матчах за выход на мировое первенство. Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

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