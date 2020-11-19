Видеоблогер «Красава» назвал истинный уровень сборной России по футболу

У нас в России, к сожалению, зачастую происходит одна история: когда наша команда выдает какой-то результат – ее носят на руках, когда у сборной происходят какие-то спады по разным причинам – все начинают кидать камни и кричать, что нужно поменять тренера, заявил газете ВЗГЛЯД экс-нападающий молодежной сборной России, популярный блогер и телеведущий Евгений Савин, комментируя поражение команде Сербии.

В среду состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги наций, в котором столкнулись сборная Сербии и России. Команда тренера Станислава Черчесова проиграла со счетом 5:0. Это уже шестой подряд матч, не приносящий сборной победу – в предыдущие разы они дважды проиграли и трижды сыграли вничью.

«Понятно, что шесть игр без побед – это плохо. Нужно делать выводы и готовиться дальше. У нас в России, к сожалению, зачастую происходит одна история: когда наша команда выдает какой-то результат – ее носят на руках, когда у сборной происходят какие-то спады по разным причинам – все начинают кидать камни и кричать, что нужно поменять тренера», – говорит Савин.

Он объясняет, что не исключено, что завтра российские футболисты принесут стране три победы, и все снова начнут говорить, что они «боги, короли и главные красавчики».

«Хотя, наверное, выступление наших клубов в Лиге чемпионов и выступление нашей сборной, особенно в таких матчах, как с Молдавией – наверное, и есть сегодняшний уровень развития нашего футбола», – считает собеседник.

Отметим, что до игры с Россией, Молдавия проиграла 12 матчей подряд, но отечественную сборную ей удалось сдержать. 12 ноября команды сыграли вничью со счетом 0:0.

«У нас либо все очень плохо, либо все здорово – это менталитет российский наш. Принимать это или не принимать – каждый болельщик для себя решает сам. Шесть игр без побед – плохо. Понятно, что все начнут сейчас ругать, а через три игры, когда выиграют, будут хлопать в ладоши», – резюмировал Савин.

Согласно результатам, сборная России упустила шанс пробиться в элитный дивизион Лиги наций, оставшись в дивизионе В. В своей группе российская команда заняла второе место. Первая строчка досталась венграм, которые, обыграв в параллельном матче Турцию со счетом 2:0, стали единоличными лидерами группы.