Черчесов опроверг увольнение Дзюбы из сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе дали прийти в себя и никто не «увольнял» его из сборной.

«Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это и прийти в себя. Следующие матчи у нас будут только в марте. Все уже успокоятся, вероятно, иначе посмотрят на эту историю. И уже тогда мы примем то или иное решение. Мы Дзюбу не увольняли, а дали ему возможность успокоить эту ситуацию», – цитирует «Матч ТВ» Черчесова.

Ранее Черчесов объявил о том, что Дзюба отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало появившееся в социальных сетях резонансное видео с футболистом. Позже сам Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью.

Желая поддержать футболиста после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хештегом #ЯМЫДЗЮБА.