Рубль снизился к доллару Рубль снизился к доллару 19 ноября 2020, 10:10 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 0,12%, до 76,1475 рубля, курс евро прибавил 0,55%, до уровня 90,68 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.08 курс доллара находился на отметке 76,1975 руб. (+0,18%), евро поднимался до 90,27 руб. (+0,1%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

