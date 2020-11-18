Ученый ответил на критику вакцины COVID-19 со стороны Навального

Российская вакцина от коронавирусной инфекции создавалась не с нуля и не за полгода, ее готовили на основе исследований по аналогичным коронавирусам, уже существовавшим в 2009-2011 годах, заявил член НКО «Национальная ассоциация заслуженных врачей» председатель Ассоциации нефрологов России, доктор медицинских наук Андрей Ватазин.

Ватазин обратил внимание на критические реплики блогера Алексея Навального в адрес российской вакцины. «Блогера смущает, что российские ученые одни из первых разработали вакцину от COVID-19. При этом в немецкой или американской вакцине он почему-то не сомневается», – отметил Ватазин в публикации НКО в Facebook.

Он добавил, что Навальный и его команда вводят людей в заблуждение насчет вакцинации, и подчеркнул, что именно вакцинация является «единственным оружием» против коронавирусной инфекции.

«Прививка от COVID-19 – это возможность, избежать заражения и тяжелых последствий инфекционного заболевания. За всю свою историю человечество не нашло еще более эффективного способа борьбы с эпидемии кроме как вакцина», – указал ученый.

Ватазин добавил, что опасения людей в отношении вакцинации от COVID-19 любой вакциной понятны. «Однако не все знают, что российская вакцина создавалась не с нуля, и не за полгода, а за более длительный период. Прививка производилась на основе исследований к аналогичным коронавирусам, которые уже существовали в мире в 2009–2011 года. Тогда очень серьезные исследования проводили ведущие институты, и основные технологические наработки были получены в то время. Сейчас, в связи с мутацией коронавируса, был взят новый штамм SARS-19, и он был внедрен в имеющуюся технологию», – пояснил доктор наук.

По его словам, безопасность российской вакцины «Спутник V» обоснована тем, что в ней учтены два вектора аденовируса человека, что повышает ее эффективность. «Основанная на двух модифицированных аденовирусах, российская технология производства вакцины менее хрупкая, чем западный аналог. На сегодняшний момент интерес к нашей вакцине проявили интерес порядка 50 государств, которые уже заказали 1,2 млрд доз «Спутника V», – добавил Ватазин.

Он призвал Навального «исключить из политических мишеней» российских медиков, и напомнил ему, что они сейчас работают «практически на линии фронта с повышенными нагрузками». Нападки Навального на этом фоне выглядят «как минимум кощунственно», отметил автор публикации.

В августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.