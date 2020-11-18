Эксперт: В период пандемии ОНФ оказался важным инструментом по контролю за работой чиновников

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита

Очереди в продуктовые магазины стали одной из примет сегодняшней Туркмении Валерий Шарифулин/ТАСС
Из Туркмении приходят необычные для XXI века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Эксперт: В период пандемии ОНФ оказался важным инструментом по контролю за работой чиновников

    18 ноября 2020, 20:25

    Текст: Ирина Яровая

    Когда президент в ходе совещания по коронавирусу общался с министрами и главами регионов, он оперировал данными, которые привел ранее в своем докладе ОНФ. Это показало важность таких инструментов контроля за работой чиновников, как ОНФ и движения «Мы вместе», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги правительственного совещания, посвященного борьбе с пандемией.

    «С одной стороны, это было обычное плановое совещание, посвященное борьбе с распространением коронавируса, и мерам, которые власть должна принять по минимизации сложностей для граждан. Однако главным событием на совещании оказался доклад руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова. Он оценивал ситуацию в стране без потемкинских деревень, которые, скорее, не по умыслу, а по инерции рисовали в своих отчетах чиновники. Но потемкинские деревни в таких докладах попросту опасны, они вредят в том числе, и здоровью людей. Сегодня ведь речь идет о спасении жизней», – сказал политолог Алексей Мартынов.

    «Доклад Кузнецова – это обратная связь непосредственно от граждан, от тех, кто находится в эти дни на передовой борьбы с этим вирусом. Я имею в виду врачей, санитаров, а также волонтеров акции «Мы вместе». Особенной важной в докладе стала информация о состоянии аптечного фонда по стране. Ведь звучавшие до этого сухие статистические отчеты чиновников были вроде средней температуры по больнице. А когда подробности привел глава исполкома ОНФ, – такое неофициальное «государево око», – то сложилось совсем другое впечатление. Выяснялось, что в большинстве регионов – дефицит препаратов. А где-то нужных лекарств вообще нет. Это неприемлемо! Как выразился по этому поводу Путин, людей надо лечить, а не управлять процессами этой повестки», – подчеркнул Мартынов.

    Кроме того, в ходе совещания стало очевидно, что с транспортным вопросом для медработников тоже возникли проблемы, добавил Мартынов. «Оказалось, что в региональные бюджеты не было заложено соответствующих статей расходов. Точнее, эта графа расходов сильно «размыта». В итоге многие чиновники к таким вопросам подходят исключительно формально. С одной стороны, есть жесткие бюджетные правила. Чиновник рискует получить серьезное взыскание за нарушение бюджетной дисциплины, если он под личную ответственность приобретает транспорт для медиков за счет «размытой» статьи бюджета. С другой стороны, он вроде бы должен проявить человеческий подход. Получается палка о двух концах», – пояснил эксперт.

    «Такие совещания проводятся для того, чтобы решения не затягивались на два-три, а то и четыре месяца, а осуществлялись в режиме «здесь и сейчас». Поскольку ситуация острая, президент занимается ею лично. Это, к слову, может не нравиться многим оппозиционерам: мол, видите, все решается в ручном управлении... Но в подобных ситуациях проблемы иначе решить просто невозможно, – отметил Мартынов. – Кроме того, по итогам совещания стало ясно, что роль таких инструментов контроля, как Общероссийский народный фронт (ОНФ) и волонтерское движение «Мы вместе», особенно важна в критические моменты нашей истории».

    В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное борьбе с последствиями пандемии. Президент напомнил губернаторам о личной ответственности за своевременное принятие решений по борьбе с коронавирусом, отметив, что «благостные отчеты» и замалчивание никому не нужны. Президент также призвал главу Минздрава Михаила Мурашко не использовать неоднозначную терминологию вроде словосочетания «управление пациентами», подчеркнув, что заболевших надо лечить, а не управлять ими.

    Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов представил на совещании доклад по ситуации с коронавирусной инфекцией и о мерах поддержки медработников, оказываемых волонтерами и партнерами акции «Мы вместе». Доклад подготовлен на основе опроса 6 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, мониторинга наличия препаратов (рекомендованных Минздравом) в 3,5 тыс. аптеках во всех российских регионах, а также на основе изучения сообщений в соцсетях, сообщается на сайте ОНФ.

    На совещании глава государства призвал пресекать попытки чиновников или бизнесменов наживаться за счет выделенных на борьбу с коронавирусом средств. Также в ходе совещания президент потребовал, чтобы во всех регионах пациентам с коронавирусом обеспечили доступ к бесплатным лекарствам. Он также заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере от 7 до 10 тыс. рублей.


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