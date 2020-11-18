Эксперт: В период пандемии ОНФ оказался важным инструментом по контролю за работой чиновников

Когда президент в ходе совещания по коронавирусу общался с министрами и главами регионов, он оперировал данными, которые привел ранее в своем докладе ОНФ. Это показало важность таких инструментов контроля за работой чиновников, как ОНФ и движения «Мы вместе», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги правительственного совещания, посвященного борьбе с пандемией.

«С одной стороны, это было обычное плановое совещание, посвященное борьбе с распространением коронавируса, и мерам, которые власть должна принять по минимизации сложностей для граждан. Однако главным событием на совещании оказался доклад руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаила Кузнецова. Он оценивал ситуацию в стране без потемкинских деревень, которые, скорее, не по умыслу, а по инерции рисовали в своих отчетах чиновники. Но потемкинские деревни в таких докладах попросту опасны, они вредят в том числе, и здоровью людей. Сегодня ведь речь идет о спасении жизней», – сказал политолог Алексей Мартынов.

«Доклад Кузнецова – это обратная связь непосредственно от граждан, от тех, кто находится в эти дни на передовой борьбы с этим вирусом. Я имею в виду врачей, санитаров, а также волонтеров акции «Мы вместе». Особенной важной в докладе стала информация о состоянии аптечного фонда по стране. Ведь звучавшие до этого сухие статистические отчеты чиновников были вроде средней температуры по больнице. А когда подробности привел глава исполкома ОНФ, – такое неофициальное «государево око», – то сложилось совсем другое впечатление. Выяснялось, что в большинстве регионов – дефицит препаратов. А где-то нужных лекарств вообще нет. Это неприемлемо! Как выразился по этому поводу Путин, людей надо лечить, а не управлять процессами этой повестки», – подчеркнул Мартынов.

Кроме того, в ходе совещания стало очевидно, что с транспортным вопросом для медработников тоже возникли проблемы, добавил Мартынов. «Оказалось, что в региональные бюджеты не было заложено соответствующих статей расходов. Точнее, эта графа расходов сильно «размыта». В итоге многие чиновники к таким вопросам подходят исключительно формально. С одной стороны, есть жесткие бюджетные правила. Чиновник рискует получить серьезное взыскание за нарушение бюджетной дисциплины, если он под личную ответственность приобретает транспорт для медиков за счет «размытой» статьи бюджета. С другой стороны, он вроде бы должен проявить человеческий подход. Получается палка о двух концах», – пояснил эксперт.

«Такие совещания проводятся для того, чтобы решения не затягивались на два-три, а то и четыре месяца, а осуществлялись в режиме «здесь и сейчас». Поскольку ситуация острая, президент занимается ею лично. Это, к слову, может не нравиться многим оппозиционерам: мол, видите, все решается в ручном управлении... Но в подобных ситуациях проблемы иначе решить просто невозможно, – отметил Мартынов. – Кроме того, по итогам совещания стало ясно, что роль таких инструментов контроля, как Общероссийский народный фронт (ОНФ) и волонтерское движение «Мы вместе», особенно важна в критические моменты нашей истории».

В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное борьбе с последствиями пандемии. Президент напомнил губернаторам о личной ответственности за своевременное принятие решений по борьбе с коронавирусом, отметив, что «благостные отчеты» и замалчивание никому не нужны. Президент также призвал главу Минздрава Михаила Мурашко не использовать неоднозначную терминологию вроде словосочетания «управление пациентами», подчеркнув, что заболевших надо лечить, а не управлять ими.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов представил на совещании доклад по ситуации с коронавирусной инфекцией и о мерах поддержки медработников, оказываемых волонтерами и партнерами акции «Мы вместе». Доклад подготовлен на основе опроса 6 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, мониторинга наличия препаратов (рекомендованных Минздравом) в 3,5 тыс. аптеках во всех российских регионах, а также на основе изучения сообщений в соцсетях, сообщается на сайте ОНФ.

На совещании глава государства призвал пресекать попытки чиновников или бизнесменов наживаться за счет выделенных на борьбу с коронавирусом средств. Также в ходе совещания президент потребовал, чтобы во всех регионах пациентам с коронавирусом обеспечили доступ к бесплатным лекарствам. Он также заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере от 7 до 10 тыс. рублей.