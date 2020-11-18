Путин предостерег губернаторов от «благостных отчетов»

Президент России Владимир Путин напомнил губернаторам об ответственности за своевременное принятие решений по борьбе с коронавирусом, отметив, что «благостные отчеты» и замалчивание никому не нужны.

«Эту личную ответственность за, надеюсь, принятые вовремя решения или не принятые – ее никто не снимал. И конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо – делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, в центре, ни на местах», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Он отметил, что правительство уже направило средства регионам в объеме 5 млрд рублей на обеспечение бесплатным лекарственным обслуживанием тех граждан, которые проходят лечение от коронавируса на дому.

«Обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно», – сказал глава государства.

Путин заверил, что власти понимают, как и что нужно делать для противодействия распространению коронавируса, потому что «прошли это все весной».

Он также считает недопустимым медлить в борьбе с коронавирусом. «Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, в их защите – вот это ключевой критерий в работе всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого», – подчеркнул он.

Президент напомнил, что задача всех глав регионов – настойчиво, в ежедневном, в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы, постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения.

«Большинство наших врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально, мы видели и слышали сегодня такие примеры, исполняют свой долг. Делают все возможное и даже невозможное. Все, что от них зависит. Рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот, как Михаил Михайлович (Кузнецов, глава исполкома ОНФ – прим. ВЗГЛЯД) рассказал, сами, будучи больными, помогают, продолжают работать», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства отметил, что недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесценивается из-за управленческой безалаберности.

«Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников», – добавил он.

Ранее Путин призвал главу Минздрава России Михаила Мурашко не использовать неоднозначную терминологию вроде словосочетания «управление пациентами», подчеркнув, что заболевших надо лечить, а не управлять ими.

За минувшие сутки в России выявили 20 тыс. 985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания.