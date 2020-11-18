В России за сутки выявили 20,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 20985 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20985 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4174, Санкт-Петербурге –2215, Московской области – 864.

Всего в стране выявлено 1 млн 991 тыс. 998 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 501 тыс. 83 человек, из них 25179 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 456 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 34387 человек.

Накануне, 17 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22410. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1425.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.